大政治大爆掛-無色覺醒》 1221遊行拚場 藍軍歸隊揭罷韓伎倆 14:122019/12/22 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 昨（21）日挺韓、罷韓遊行比人氣，挺韓喊出現場湧進35萬人，罷韓則聲稱有50萬人走上街頭。雖然罷韓陣營開嗆，挺韓人潮比罷韓少很多，但是許多韓粉紛紛貼出現場照片與空拍圖，顯示挺韓遊行人潮洶湧。 反觀罷韓大遊行隊伍沿途高舉寫著「光復高雄、保衛台灣」字樣的巨幅旗幟。未料，學者包正豪直指巨大布幕底下，基本上是空的，引來諸多議論。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #罷韓 也許您會感興趣 推薦閱讀 挺韓遊行／罷韓挺韓對決 學者三點解析：老韓必勝 10:472019/12/21 政治 罷韓遊行／罷韓熱度不如挺韓 韓黑：真的好沮喪 12:062019/12/21 政治 罷韓遊行／直播》罷韓活動登場 民眾響應熱烈 12:192019/12/21 政治 挺韓遊行／腦麻女孩筱智 如願到高雄參加挺韓大會 12:422019/12/21 政治 罷韓遊行／美女韓粉深入罷韓遊行 網看影片超震撼 12:552019/12/21 政治 罷韓遊行／罷韓遊行估超過10萬人 盼韓快離開高雄 13:372019/12/21 政治 挺韓遊行／30萬人挺韓上街 一張圖看紅潮湧出 13:512019/12/21 政治 罷韓遊行／罷韓空拍圖曝光 韓粉驚呼：阿娘喂！ 14:142019/12/21 政治 罷韓遊行／罷韓遊行人數俯拍圖 臉書大曝光 14:162019/12/21 政治 挺韓遊行／挺韓隊伍抵終點 起點還有人未出發 14:322019/12/21 政治 政治熱門新聞 獲LSE證實？旅美學者再爆論文門驚人進展！ - 政治 挺韓罷韓拚場！友嘆學者也造謠...葉毓蘭好感慨 - 政治 誰贏了？挺韓、罷韓大對決 從兩面向看出答案 - 政治 罷韓布條下究竟藏多少人？洛杉基驚見另一面... - 政治 不忍了？北市議員一張空拍對比圖 打臉罷韓！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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