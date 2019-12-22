昨（21）日挺韓、罷韓遊行比人氣，挺韓喊出現場湧進35萬人，罷韓則聲稱有50萬人走上街頭。雖然罷韓陣營開嗆，挺韓人潮比罷韓少很多，但是許多韓粉紛紛貼出現場照片與空拍圖，顯示挺韓遊行人潮洶湧。

反觀罷韓大遊行隊伍沿途高舉寫著「光復高雄、保衛台灣」字樣的巨幅旗幟。未料，學者包正豪直指巨大布幕底下，基本上是空的，引來諸多議論。

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(中時電子報)