挺韓、罷韓大遊行昨於高雄拚場，過程平和落幕，挺韓方稱參與人數超過35萬人；罷韓方則聲稱遊行共有50萬人。國民黨不分區立委參選人葉毓蘭則提及一名好友轉貼韓黑教授稱罷韓勝利的文章，嘆連學者也在造謠。葉毓蘭則說韓黑學者未必是要造謠，只是篩除掉所有自己不想看的東西。

葉毓蘭在臉書指出，昨晚好友轉來一位韓黑教授的貼文，那位教授聲稱比較挺韓罷韓的人潮照片，以「強弱懸殊，高下立判」宣告罷韓勝利。葉說她的好友直呼好難過，連學者也在造謠。葉毓蘭則感嘆表示，這位韓黑學者未必是要造謠，他只是在他的眼耳都裝上阻波器和濾鏡，篩除掉所有自己不想看，不想聽的，而政黨和媒體也是選擇性的供應，反正「謊話說了一千遍，就是真理！」只要資金雄厚，買媒體、買網紅，就成了輿論！

葉毓蘭說台灣是詐騙王國，但再怎麼無恥，政府高層也不要把自己當成詐騙集團首腦使，用納稅人的血汗錢，買媒體、買網紅，大賣芒果乾、血饅頭。她也諷刺民進黨，即便把楊蕙如藏起來，讓台灣人民對1450的厭惡差點遺忘時，但政黨票抽到14號，「老天有眼，硬是要提醒全民這個黨就是『1450黨』」。

葉毓蘭也表示，昨天的吹牛比賽，勝利者是民進黨。此外，葉認為，韓國瑜昨晚的聲明，大氣而有高度。讓不同意見都能自在的表達，這就是民主。最後，葉毓蘭也謝謝昨天所有執行維護公共秩序的警察，謝謝所有參與遊行的朋友，不管是挺韓還是罷韓，大家都是理性上街。

(中時電子報)