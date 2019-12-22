立委洪慈庸到市場拜票，攤商送上大蒜等吉祥物祝福「凍蒜」。（洪慈庸競選總部提供／陳淑娥台中傳真）

台中市第三選區立委洪慈庸22日在桃園市長鄭文燦陪同下，前往大雅市場拜票，鄭文燦肯定洪慈庸這一席很有價值，是「沒有包袱、只有理想」關鍵一席，盼鄉親繼續支持，票投「總統蔡英文、立委洪慈庸」！

鄭文燦指出，洪慈庸在國會問政表現有目共睹，當立委到現在，包括國防改革、軍中人權保障，也推動很多地方建設，在選區成績進度看的到，中台灣選情一定可以贏得勝利，包括蔡英文總統，整個民進黨都很重視這一席，所以二度來幫她加油。

洪慈庸表示，鄭文燦市長過去在桃園經營非常成功，過去桃園普遍大家認為是綠營的艱困選區，可以看到他這幾年成績，成功搶進艱困選區，獲得很多市民好評，身為一個政治人員，怎麼樣翻轉贏得民眾信心，是非常值得學習的地方。

洪慈庸提到，今天晚上「2020台灣勝利音樂節」也邀請到行政院長蘇貞昌、總統府秘書長陳菊來到后里，幫自己加持，希望1月11日大家都站出來投票，對台灣是非常關鍵的一票，要讓全世界看到，台灣人對捍衛民主自由的決心。

鄭文燦、洪慈庸共同掃市場相當熱鬧，一一向選民握手懇託支持，互動熱略，許多支持者手比「OK」票投3號慈庸，也有熱情攤商送上鳳梨、菜頭、蒜等，大力祝福「好彩頭、凍蒜」，要「捍衛自由、民主、人權」。

(中時 )