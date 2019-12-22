2019年即將邁入2020年，想到耶誕節還是自己一個人總是落寞悲傷，不過不要喪氣，因為星座專家唐綺陽老師要告訴你，2020上半年的星座桃花運勢，快來看看你明年的戀愛運如何。

2020上半年桃花運勢大開的星座前三名：

第三名：天蠍座

天蠍座明年相當有人緣，追求者也會變多，來的對象也會相當不同，自己要調整一下。

第二名：射手座、雙魚座

唐綺陽老師表示，射手座的內心是很想定下來的星座，想過安穩而平凡的生活，過去可能標準相當高，明年的射手座只想遇到一個能一起過日子的人就好。唐老師也提醒如果心儀對象是射手座的話，一定要「逢低買進」，在對方低潮時安慰對方，這樣最容易追到手。

雙魚座新的一年桃花超級旺，但是甚麼款式都有，太多選擇變得相當難選。

第一名：牡羊座、處女座

牡羊座的戀情，常常是在工作中遇到，有可能是居家裝潢或是業務連絡上遇到對方。也可能是親友介紹的相親對象，有可能年紀會大一點。

處女座會有一個結論，有可能走出一個新格局，或是有拿下的一定是個金桃花！對方會是個可以帶領你的對象。

唐老師明年更給了兩個星座第一名，桃花運勢朵朵開。（圖／翻攝自女人我最大）

2020上半年桃花運勢大壞前三名：

第三名：天秤座

很有可能會遇到無趣的對象和很難攻破的對象，或是遇到對方的家族反對，或是會有一些難題出現。責任會大於愉快，戀愛談起來會相當辛苦。

第二名：魔羯座、巨蟹座

魔羯其實運勢相當不錯，他們會結識到各行各業不同的對象，不算沒有感情運，但有時候好不容易遇到一個人了，又會遇到聚少離多的問題，加上自己也很忙，運勢會慢慢魔羯推向單身。

巨蟹的事業心很強，強過了不會再為愛犧牲，工作職場都很順利，所以很有可能就比較不會那麼想戀愛了。

第一名：獅子座

獅子座有可能自己太忙，或是自己狀況太多，導致原本的情侶會遇到一些難關，但也是一種好消息，對於本來在感情中糾纏的人來說，也是一種好機會，當機立斷。

2020上半年桃花運勢大公開！

(中時電子報)