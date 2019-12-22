旅美高爾夫潘政琮周六在救國團劍潭海外青年活動中心舉辦分享會，和青少年學員分享赴美經歷，他特別提出在美國大學要邁向成功的「4A」因素，在美國大學需要培養解決問題的能力、以及判斷力的養成、也特別提出要培養自己知道做什麼事情處理問題的優先順序。

潘政琮提出的「4A」包括「Academics（學業）」、「Athletics（體能）」、「Attitude（態度）」與「Achievement（成就）」，以過來人經驗提點有興趣前往美國挑戰的學員，他並說，過去他選擇前往美國就讀大學打球時，很多事情都是靠自己摸索，現在則是希望藉由自己的經驗來幫忙引路及傳承，尤其是出門在外語言上的問題，潘政琮鼓勵台灣選手到美國求學，英文要提早做出準備，這樣才會有更多機會去實現理想。

為了幫助台灣高爾夫環境，潘政琮也在美國成立基金會，他更提到自己高爾夫路上的心靈導師兼貴人：盧宏宗老師，表示盧老師帶給他的是觀念、思考的方式，更是永不停止的自我實現，如果沒有老師的指導，不會在32年後出現一個美巡賽冠軍，所以潘政琮基金會第一筆獎學金項目將以盧宏宗老師來命名，希望持續把老師的理念鼓勵年輕優秀上進的孩子，可以在美國大學找到屬於自己的天空。

(中時 )