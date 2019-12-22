「2020台灣燈會在台中」預期能吸引上千萬人次的觀光客商機，台中市府觀光旅遊局與在地旅宿業、旅行公會及地方企業等尋求行銷推廣合作，至今已有18家業者響應，協助於台北捷運牆面刊登行銷廣告、在所屬頻道宣傳燈會、提供住宿券及機票、無償借用停車場、免費礦泉水供現場工作人員、志工飲用等，展現十足人情味，帶動觀光旅遊發展，提升觀光產值。

「2020台灣燈會在台中」主展區「森林祕境」將於明年2月8日至2月23日在后里花博園區登場，副展區文心森林公園「童趣樂園」21日提前點燈，預計吸引1500萬以上人次觀光人潮，從耶誕節、跨年一路到春節元宵，讓民眾有更多時間可以前來參與。

觀旅局長林筱淇表示，東森新媒體控股於北捷運忠孝復興站牆面提供行銷廣告、大屯有線電視所屬頻道協助燈會宣傳、中華郵政在中部7縣市410處郵局放置宣傳海報及i郵箱121座放置宣傳海報、新社花毯節製作燈會明信片2.5萬張及118間電視跑馬燈宣傳自10月起於各類活動中協助宣傳。

台灣日立江森自控空調設備販賣公司合作燈座1組、維他露社會福利慈善事業基金會合作副展區光廊、台中郵局合作主題花燈暨光環境營造，實際參與並豐富展區策展內容。

林筱淇感謝台中市國際觀光發展協會、台中市觀光旅館商業同業公會、台中市旅館商業同業公會、清新溫泉飯店、集璟工程顧問公司、德旺營造、欽成營造、余曉嵐建築師事務所、寰聚建設及月眉國際開發予以支持。

另感謝維他露社會福利慈善事業基金會和希爾頓公司體貼燈會工作人員，提供礦泉水供現場工作人員、志工飲用。

燈會主展區位於后里區后里馬場園區至森林園區，為抒緩觀燈會人潮交通問題，位處后里的麗寶樂園渡假區願意於燈會期間無償借用園區停車場予市府使用。

林筱淇說，來自旅宿業者全國大飯店、海灣藝術酒店、永豐棧酒店及航空業者德威航空提供住宿券及機票，中華郵政提供燈會紀念郵冊－市府版、朗世寧造型郵票框等作為燈會活動抽獎贈禮，獎項豐富值得期待。

2020台灣燈會在台中是史上展期最長的燈會；主展區自明年2月8日至23日在后里花博園區登場，副展區提前21日於文心森林公園點燈，總展期65天。

2020台灣燈會共同璀璨，除了結合鼠年的元素外，台中市29個行政區各自擁有特色景點、伴手禮及豐富農特產品，精彩可期。

(中時 )