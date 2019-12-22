女浮潛遭鯊魚分屍慘死，父母目睹痛哭。（圖／翻攝自Twitter,@BillFOXLA）

旅遊勝地巴哈馬群島，因為能與豬豬共游而爆紅。不過，一名女大生與家人前往豬豬島度假，卻傳出可怕意外。該名女大生在浮淺時，突然遭到鯊魚圍攻，最後被咬斷手臂，失血而亡，讓父母傷痛不已。

根據《福斯新聞》報導，有位美國女大生琳賽（Jordan Lindsey）和父母一起到旅遊勝地「巴哈馬豬豬島」度假浮淺，突然出現3隻鯊魚攻擊該名女大生，而琳賽的父母看見時喊她早已來不及，因此夫妻倆目睹女兒被鯊魚襲擊的畫面，甚至慘遭鯊魚咬斷右臂，當場崩潰痛哭，而琳賽被救上岸後，早已失血過多，後來送醫仍不治身亡。

事後夫妻倆想帶女兒的遺體回美國安葬，卻無力支付高昂的轉移費用，因此兩人發「GoFundMe」的募款行動，表示需要美金2萬5千元才能帶女兒的遺體回家，其中若有多餘的款項也將全數捐給洛杉磯的動物保護組織。

(中時電子報)