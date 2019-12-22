澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今天探視力抗野火的消防人員，盼能平息他日前不顧災情，攜家帶眷至夏威夷旅遊引發的公憤。

莫里森訪問了新南威爾斯省鄉村消防局（New South Wales Rural Fire Service）總部，那裡的義消數個月來賣力控制致命且失控的大火，個個筋疲力盡，莫里森當場致歉，坦承出國是個錯誤。

他說：「假如我能讓時間重來，加上事後學到的教訓，我們將會做出不同的決定。」

澳洲這場創紀錄的野火已燒掉一個比利時大小的面積，從布里斯本（Brisbane）、雪梨（Sydney）到坎培拉（Canberra）等主要城市均籠罩在刺鼻有毒煙霧之中，莫里森卻選在這個節骨眼帶家人去度假。

總理度假的消息引發了街頭抗議，社群媒體也出現批評聲浪，澳洲民眾更發動「你死去哪了？」（#WhereTheBloodyHellAreYa?）的主題標籤。

莫里森已於昨天返回澳洲，今天坦承出國度假引發的不安。他說：「我道歉，我在這週學到了教訓。」他補充說，現在是走出爭議的時候了。

莫里森解釋說：「我相信澳洲民眾都是心胸開闊且具同理心的人，知道當對孩子做出承諾，就會試著守住重諾。」但他也坦承，「做為總理，肩上還有其他的責任」。

四面楚歌的莫里森再次把大火與氣候變遷做掛鉤，但說不會改變澳洲的親炭（pro-coal）政策。

澳洲仰賴燃煤發電廠，人均碳排量在全球名列前茅，雖承諾減少碳排，2030年的碳排水平會比2005年少26%，許多批評者仍指控莫里森只會開空頭支票。

截至今天為止，新南威爾斯還有超過105起的野火，其中59起還未獲得控制，其中1起火勢達「緊急等級」。

(中央社)