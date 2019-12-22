針對質疑中央社照片卻遭揚言提告，台北市議員游淑慧表示，要告就去告。她也怒轟中央社在處理挺韓罷韓新聞根本比例不平衡，還運用攝影技巧呈現出自己想要的畫面，「到底是誰有問題」？

游淑慧在中央社預告將提告後，在下午1時半左右於臉書列出六點質疑反擊，除先敬告中央社「請先搞清楚、看明白，我不是質疑你造假，我是質疑這張照片增加人群聚集密集度的效果」。

游淑慧提出六點看法為：

一，你應是國家有公信力、中立客觀 的媒體，我們也期待你還是、一直是。

二，不用告網友，告游淑慧就可以了。

三，利用將空間壓縮的長鏡頭攝影，視覺效果，會不會將人群的密集度也跟著壓縮，＃讓照片人群聚集情況增加密集度效果？請說明

四，中央社媒體報導標題：「50萬群眾沸騰喊罷韓」，如果是主辦單位宣稱的，中央社標題就應該要下主辦單位宣稱，憑什麼直接下50萬人罷韓？請問中央社你又怎麼算出來的？

五，昨天中央社拍攝挺韓遊行的攝影技巧為何？有無也利用這長鏡頭攝影？煩請告知

六，昨天中央社發布的挺韓跟罷韓新聞，根本比例不平衡，在挺韓的新聞裡就要寫罷韓「平衡報導」，為什麼罷韓的新聞就可以單獨一則，那這是什麼呢？昨天中央社發布挺韓和罷韓遊行的新聞則數、字數、照片等比例為何？能否統計對外說明。

游淑慧認為，若媒體的攝影記者都能運用攝影技巧，把萬人拍成百人，把人群「密集度增加」呈現，那這又算什麼？

游淑慧怒轟，中央社攝影記者利用自身的技巧讓讀者產生錯覺，讀者質疑，下場卻是遭到提告，「也真是夠離譜的」。她質疑，中央社運用攝影技巧，拍攝出自己想要呈現出的畫面，「那到底是誰有問題」？

(中時 )