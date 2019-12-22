因應高齡化導致職業駕駛人力不足現象，交通部研議在風險可控管及安全可確保原則下，有條件放寬受僱汽車運輸業大型車職業駕駛人駕駛執照持照年齡上限，由65歲延長至68歲；本月18日「交通部駕駛人醫學諮詢會」第13次委員會議討論原則通過，後續將依法制作業程序辦理法規修正，並完成相關準備作業。

交通部表示，適用對象為於行駛區域固定、駕駛行車路程較短、限制每日最高工時等條件下的貨運三業、遊覽車客運業（限駕交通車）、市區及一般公路客運業、國道客運僅限台北往返基隆、台北往返桃園、台北到宜蘭或其他相鄰縣市間國道客運路線的職業駕駛人。

交通部表示，參考小型車逐步檢討放寬的作法，並考量大型車安全風險較高，宜採更嚴謹的體檢標準，配套65歲至68歲大型車職業駕駛人每年應適用的體檢標準，將比照現行68歲至70歲小型車職業駕駛人適用的體檢標準，除一般年滿60歲職業駕駛人應符合的體檢項目外，再增加睡眠品質（PSQI）問卷評估、運動心電圖檢查、尿液檢驗、血液檢驗及生化檢驗，以確認駕駛人適性駕駛能力；另需檢附通過汽車駕駛人認知功能測驗或無患有失智症證明文件。另配套規劃動態管理機制，即駕駛人如駕駛汽車違反道路交通安全規則、高速公路及快速公路交通管制規則，因而肇事致人受傷未受吊銷駕駛執照處分者，即應重新辦理相關體格檢查及檢附無患有失智症證明文件，符合規定後，始得繼續領有職業駕駛執照。

為確保交通安全，規劃構想方案也有運輸業管理配套措施，交通部表示，包括從業駕駛時間原則限日間時段、駕車時間採較現行更為嚴格的規定，每日總駕駛時間以8小時為限，連續駕車3小時，至少應有30分鐘休息，休息時間如採分次實施者每次應不得少於15分鐘等。

(中時 )