國民黨副總統候選人張善政先陪同新竹縣第二選區立委候選人林思銘舉辦線上直播座談會，新竹縣副縣長陳見賢、寶山鄉長邱坤桶、北埔鄉長莊明增、竹北市公所主祕張錦河等人都到場參與，陳見賢會中批評民進黨都在「騙」，呼籲支持者用選票下架民進黨，張善政也說，在民進黨執政之下，每個人都變憤青。

陳見賢先提到中華民國是最自由法治的社會，民進黨標榜自由民主，但所作所為並非如此，去年公投綁大選，包含核電、同婚等議題，均與現行政策並不相符，民進黨「視民意如糞土，強行通過同性婚姻，這樣的政府叫做遵守法治嗎？」

陳見賢也說，他先前參與縣內大學一場活動，發現上台表演團體第一個是菲律賓、第二個是印尼，讓他以為自己來到東南亞，他事後查資料發現，原來外國人來台讀書，第一年就讀語言學校，政府補助每個月2.5萬，進入大學後則是一個月補助3萬，這筆預算編在外交部，然而，台灣納稅人的小孩也在念大學，卻要就學貸款。

陳見賢指出，執政黨到處恐嚇人民，票投國民黨就是下一個香港，但他質疑，國防預算這麼多，難道買的飛機砲彈都是電動玩舉嗎？台灣有自己的國防部、軍隊，「跟香港是一樣的嗎？」他叫民進黨不要再騙台灣人了。

陳見賢還指出，大學期末考本來都在元月9、10日，但這學期卻提前至12月底、1月初，很多教授、學生都在抱怨「還沒教到怎麼考」，他呼籲「年輕人不要被假象騙了」、「民進黨什麼不會，選舉最厲害！」

隨後致詞的張善政也回應陳見賢的一番砲轟，他說，日前在電視辯論中，民進黨副總統候選人賴清德說他「暖男變憤青」，如今陳見賢也是憤青了，張善政又說，在民進黨執政下，「每個人都變憤青」，等到明年大選後，票投國民黨，大家又變回暖男暖女了。

張善政也批評民進黨到了選舉就是灑錢灑錢再灑錢、把子孫的錢也灑掉，該黨國策顧問王明鉅醫師日前在臉書上直言民進黨的能源政策是謀財害命，如果民進黨非核家園實現，2025年開始連續20年每年電費多花2500億，平均一個人一年多花1萬多塊，如果是一家四口，一年多花5萬塊，20年多花100萬，「這100萬是我們還沒有賺到口袋的錢，就被民進黨先花掉，這叫做謀財！」

張善政又說，新竹風很大，所以空氣不會太差；但是中南部就沒有那麼幸運，每天吸髒空氣，肺癌變成亞洲排名第二，只比北韓好一點，「何時淪落跟北韓比」，空氣變差肺、肺癌變亞洲第二，「這叫做害命」。

張善政也懇請大家總統票投2號韓國瑜、立委選票投給3號林思銘，明年大家不要再做憤青，回歸優良本質。

(中時 )