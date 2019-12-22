民眾黨主席柯文哲（左二）22日至台中陪同黨第五選區立委候選人謝文卿（左一）到東興市場掃街，支持者致贈青蒜、菜頭，預祝謝高票當選。（翻攝照片／張妍溱台中傳真）

民眾黨主席柯文哲22日至台中陪同黨第五選區立委候選人謝文卿市場掃街，隨後到洲際棒球場，出席國際獅子會300–C1區舉行的愛心園遊嘉年華會，首場以戶外線上入黨方式，號召民眾入黨。柯P指出，藍綠執政沒讓台灣變得更好，呼籲選民支持第3勢力，選戰倒數，全力搶攻政黨票。

柯文哲指出，民眾黨黨員在台中分布比例算高，這也是推選立委候選人努力的結果；提到台中空汙，柯文哲表示，台北市政府當初空汙19點多現在14點多，一定要知道PM2．5高的原因要把原因找出來，若要解決要有完整的數據，證明空汙造成的原因。

另針對《反滲透法》，柯文哲說，立意是對的，但內容必須經過充分討論，尤其民眾黨是務實、理性、講求數據的政黨，他絕不是反對《反滲透法》，請大家不要誤會。

有媒體提到，前高雄市長陳菊把高雄市府的成員帶到中央當團隊，柯文哲回答，全台灣各縣市、各政黨、各部會都沒有人才了嗎？只有高雄才有人才？這考驗台灣人民智慧，高雄政府虧錢成這樣，這些人都去中央當官、佔國營事業位置，好像全國都沒有人才？讓債留子孫文化蔓延全國。

(中時 )