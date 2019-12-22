台中市太原地下道23日起填平施工，「雙向通行」減少交通影響。（示意圖台中市府提供／盧金足台中傳真）

隨著台中鐵路高架化完工，交通部鐵路改建工程局已完成台中市18處地下道填平工程，還有圓環北路、太原路、建成路、國光路及五權路等5處地下道，將由台中市府建設局接續填平，其中，太原路地下道將於23日開始施工填平，並同步納入雨水下水道防洪排水設計，11個月工期將分階段施工，有別於以往全封閉措施，將維持「雙向通行」，減少交通影響，該工程預計2020年11個月完工。

建設局表示，考量太原路地下道車流及交通重要性，施工期間維持太原路雙向通行，東西向替代道路由周邊東山路、東光路822巷、天祥街、興進路及精武路等處通行，南北向則可改行軍功路、旱溪東西路及北屯路疏導。

開工後將遇農曆過年，建設局特別調整工序，先打除鐵路下方設施退縮分隔島，增加車輛通行空間，作為後續分階段施工引導車輛通行使用；農曆年間，往大坑地區踏青走春的市民，仍可利用太原地下道作為交通道路。

市長盧秀燕重視施工對當地交通衝擊，提醒務必以最低影響方式進行，多向市民宣導說明。建設局8月15日舉辦地方說明會，開工前也持續向鄰近里長及周邊住戶說明分階段施工及替代道路規劃，極力降低交通影響。

建設局長陳大田強調，地下道填平後有助於區域整合、帶動地方整體發展、完善交通網絡，行車更安全，施工期間帶來的不便，盼用路人體諒配合，後續各施工階段都將透過區里及各宣傳管道即時預告。

(中時 )