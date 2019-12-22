Julie、Junior、洪詩、茵芙及哈平遠上《一袋女王》分享自己曾經莫名其妙花過什麼冤枉錢，茵芙有次跟團去泰國玩，導遊晚上來約跟同團爸爸們去體驗泰國夜生活，玩到一點夜店要打烊了，那群爸爸們還想續攤，但茵芙跟朋友累了想回飯店休息，沒想到導遊跟地陪竟然跟她們說曼谷的晚上很危險，讓她們自己回去若出事的話，旅行社要負責，還說續攤只會一、兩個小時不會太久，讓茵芙跟朋友只好跟著去。

一進去後一看，原本是說要去KTV續攤，結果的確是有唱歌設備，但每個男生都叫了小姐作陪，擺明就是到酒店續攤，茵芙跟朋友只好坐在角落尷尬聊天，還好真的一個小時就結束。

過兩天後要搭機回台灣，到了機場導遊辦好登機手續後，拿著護照跟機票跟茵芙說，那天去酒店續攤一個人要付三千塊，護照跟機票才會發給妳，讓茵芙一聽呆掉跟導遊說自己跟朋友都沒叫小姐，竟然還要幫你們這群男人分擔小姐錢，她轉頭一看同團的男士們，個個都心虛怕太太知情點頭表示已付錢，讓茵芙當下氣得不得了，但導遊只幽幽地說不付錢，機票跟護照就不給，最後茵芙只能乖乖付了三千元「贖回」自己的機票跟護照。

(中時 )