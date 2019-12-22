苗栗市五文昌廟後方木造涼亭22日下午1時許驚傳火警，警消迅速到場撲滅火勢。（巫靜婷攝）

苗栗市五文昌廟後方木造涼亭22日下午1時許驚傳火警，警消迅速到場撲滅火勢。（巫靜婷攝）

火勢一度波及廟方鐵皮倉庫。（巫靜婷攝）

現場疑似留有燃燒乾燥樹葉的痕跡。（巫靜婷攝）

現場疑似留有燃燒乾燥樹葉的痕跡。（巫靜婷攝）

苗栗市五文昌廟後方木造涼亭驚傳火警，距離約1公尺外的樹神險遭殃。（巫靜婷攝）

苗栗市五文昌廟後方木造涼亭驚傳火警，距離約1公尺外的樹神險遭殃。（巫靜婷攝）

苗栗市五文昌廟後方木造涼亭22日下午1時許驚傳火警，附近民眾指出，火災當時聽到木材燃燒的聲音，出門查看就發現涼亭起火，趕緊報警，警消到場出1水線灌救，花費約5分鐘順利撲滅火勢，但火勢一度波及廟方倉庫，還好一旁的「百年樹神」倖免於難，現場無人受傷。

五文昌廟後方木造涼亭常有人聚集聊天，民眾懷疑涼亭突然起火，可能又是亂丟菸蒂惹禍，但涼亭樓梯處又有1塊塊燃燒乾燥樹葉的痕跡，警方不排除有人為縱火可能，正積極調閱附近監視器釐清中。

木造涼亭起火燃燒面積約1平方公尺，火勢延著涼亭梁柱向上延燒，波及後方五文昌廟的鐵皮屋倉庫，消防人員擔心建物高溫不退恐復燃，緊急通知廟方開後門協助入內降溫。

涼亭左側還有1棵枝葉繁盛的百年大榕樹，多年來受嘉盛里民景仰膜拜，尊其為「樹神」，老榕樹距離起火點僅約1公尺，險遭火舌吞噬，所幸火勢迅速撲滅，樹神完好如初，里民相信樹神有保佑，嘖嘖稱奇。

(中時 )