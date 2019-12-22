國民黨總統候選人韓國瑜今晚7時特地北上，與國民黨新北市第十二選區參選人李永萍在汐止同台合體，希望一鼓作氣，由南到北拉抬藍軍整體氣勢。但李永萍總部指出，這兩天已接到許多支持者通知，有耳語傳播今晚造勢活動取消的謠言，為破除不實造謠，李永萍一早就親站吉普車掃街拜票、宣傳今晚活動，也呼籲支持者站出來，塞爆汐止綜合運動場，展現庶民的力量。

韓國瑜趁著星期假日在台北及新北市密集掃街拜票，並預計於晚間七點和李永萍在汐止體育場舉辦「滅網軍、挺庶民」晚會。李永萍辦公室強調，活動絕對不會受網軍不實造謠攻擊影響，希望支持者勇敢站出來，將去年韓國瑜「三山造勢」撼動畫面在汐止重現，用「穿雲箭」戳破民進黨跟1450網軍的謊言，讓他們聽到真正人民的聲音！並且將韓國瑜送進總統府、將李永萍送進立法院，讓人民過好日子。

李永萍團隊指出，現場助講來賓包括台北市港湖區立委候選人李彥秀，與李永萍組成「汐港湖李氏姊妹連線」，未來將為「汐港湖生活圈」選民聯合問政服務。國民黨新世代戰鬥團「打網軍悍將」議員羅智強、游淑慧；在地議員廖先翔、白珮茹及汐止眾里長們；韓辦發言人及汐止在地人鄭照新。「韓流五虎將」強強滾、「挺韓直播主」鈞鈞、包子隊長及寒國人等人。

(中時 )