這絕對是世界上最大的「大象牙膏」（elephant's toothpaste）實驗，加入催化劑碘化鉀後，藍色泡沫瞬間噴發，淹滿了YouTuber烏哈斯（Nick Uhas）家後院，畫面驚人。

YouTuber烏哈斯和友人在自家進行世界上最大的「大象牙膏」實驗，藍色泡沫大噴發，淹沒了他家後院。影片上線3天，吸引了超過186萬觀看人次。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，大象牙膏實驗近期頗夯，為了超越已轉行當YouTuber的前NASA工程師羅伯（Mark Rober）今年稍早的實驗成果，美國YouTuber烏哈斯及斯洛伐克YouTuber多布里克（David Dobrik）聯手在加州自宅後院打造世界上規模最大的大象牙膏實驗。

前NASA工程師羅伯8月進行的大象牙膏實驗。

畫面顯示，數到3，六名全身穿戴白色防護衣、頭戴透明防護罩的工作人員將一整桶碘化鉀倒進另一大桶混合物後，藍色大塊狀泡沫瞬間噴發而出，泡沫迅速淹沒了整個住宅後院，迫使所有工作人員、攝影師往四周圍拔腿狂奔，部分泡沫甚至溢到1樓草叢，現場白色氣霧瀰漫。烏哈斯說，總共製造了200立方公尺的泡沫。

大象牙膏實驗是一項化學實驗，實驗原料包含俗稱雙氧水的過氧化氫（hydrogen peroxide）、肥皂及食用色素，三樣物質混合後再加入催化劑酵母菌或是碘化鉀（potassium iodide）。根據報導，雙氧水和碘化鉀混合後會加速產生氧氣，大量氧氣產生後卡在肥皂水中，最終生成泡沫，添加色素則可以讓肉眼將泡沫產生的情形看得更清楚。

烏哈斯在影片中說，為了超越羅伯的實驗成果，團隊這次總共使用了625公升、濃度達35%的雙氧水，比羅伯的實驗足足多用了245公升，還特地將催化劑酵母菌換成反應更激烈的碘化鉀，「我們就是要瘋狂做大！」

烏哈斯將整個瘋狂實驗拍攝成約11分鐘的短片，19日上傳到影音平台YouTube上後，至今已吸引超過186萬觀看人次。

(中時電子報)