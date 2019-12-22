羅重盛每年冬至都在南庄國中發送物資給弱勢家庭。〔謝明俊攝〕

152戶弱勢家庭每戶都可獲送一份民生物資。〔謝明俊攝〕

南庄鄉長邱梓增〔中〕和南庄國中校長詹吉翔〔右〕都贊助羅重盛〔左〕義舉。〔謝明俊攝〕

現場準備麻糬給到場民眾吃。〔謝明俊攝〕

出身南庄的藥劑師羅重盛，因幼時罹患小兒麻痺症不良於行，但他從未自暴自棄，反而奮發向上考上藥劑師，他因見到鄉內有不少弱勢家庭需要關懷，從37年前起，他將自家賺來的辛苦錢一一存下來，每年到了冬至這天，就購買一些民生用品分送給弱勢家庭，許多個人和企業被他善行感動加入義舉，22日正逢冬至，羅重盛準備了許多物資，在南庄國中送給152個弱勢家庭，讓鄉民感到溫馨不已。

羅重盛是在南庄出生，幼時因罹患了小兒麻痺症造成雙腳變形，雖然仍勉強可行，但較常人辛苦百倍，羅重盛年輕時選擇進入苗栗仁德醫校就讀藥學科，考上藥師資格後，就留在南庄執業至今。

羅重盛開始有收入後，因見到鄉內有許多弱勢家庭，每至寒冬歲末常常窮到無力舉炊，他就從37年前開始，用個人辛苦存下的微薄積蓄，購買一些民生用品，挨家挨戶地分送照護弱勢家庭，他的善行慢慢傳開，感動了許多同鄉先後加入義舉行列，像是現任南庄鄉長邱梓增從多年前就捐贈白米贊助，南庄當地企業大安電業公司，也是每年贊助現金來購買物資，由於物資數量漸多，從17年前起開始借用南庄國中活動中心，在每天冬至發放給弱勢家庭前來領取。

22日冬至當天，羅重盛依例在南庄國中發送物資給弱勢家庭，今年發放對象一共有152戶，包括：低收入戶90戶、中低收入戶23戶，以及邊緣戶39戶，每戶都有一份民生物資。另外，現場還有中醫義診、護理師義務量血壓血糖及骨質密度檢查、美髮義剪、占卜，以及古箏、薩克斯風表演，並且準備了炒麵、豬肉酸菜湯以及麻糬等美食給到場鄉民食用，還有摸彩禮品等，讓弱勢家庭備感溫馨。

(中時 )