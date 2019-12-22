韓國瑜為洪孟楷站台，大批支持者夾道歡迎。（翻攝畫面／許哲瑗傳真）

選戰倒數20天，國民黨總統候選人韓國瑜今下午返回故鄉新北展開輔選行程，首站到泰山為立委候選人洪孟楷站台，大批支持者夾道歡迎；韓國瑜致詞表示，洪孟楷學經歷完整，眼神總是炯炯發光，彷彿一隻黑豹般，充滿為民服務熱忱，是泰山、淡水地區的後起之秀，拜託鄉親讓他高票當選。

韓國瑜表示，37歲洪孟楷年輕有為，這次抽到7號，與他第一次參選台北縣議員一樣，也是七號，政壇一棒交一棒、一代教一代，洪孟楷是值得推薦的好人才；韓也提及新北市長侯友宜說，兩人每次見面，侯友宜心心念念的就是如何經營新北市，讓市民過得更好，讓他深感佩服，侯友宜也常告訴他，「都這把年紀了，現在不拼還待何時？」

韓國瑜話鋒一轉怒批，民進黨執政三年半拿不出成績單，只能開始抹黑對手、控制媒體，甚至養網軍害死一個優秀外交官，如此毫無出席、貪汙腐敗的政黨，因此他主張成立特偵組，只要有貪汙絕對辦到底，還給台灣人民清廉政府、乾淨政治，讓人民安居樂業，明年1月11日，呼籲選民擦亮眼睛，票投韓國瑜，讓人民作主。

(中時 )