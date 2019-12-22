烏茲別克5個參加國會大選的政黨今天支持改革派總統米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev），意味此次雖是數十年來最自由的大選，卻必定會選出一個忠於米爾濟約耶夫的國會。

這是2016年底掌權27個年頭的強人卡立莫夫（Islam Karimov）辭世、米爾濟約耶夫上台以來，有3300萬人口的烏茲別克首次選舉。

前總理米爾濟約耶夫接任總統後，矢言解放經濟與政治體制，開放這個資源豐富但數十年來近乎鎖國的國家。

這場選舉是在現代化司法框架下進行，烏茲別克史上首次出現了競選活動，政黨還上電視參加辯論。

5個宣示效忠的政黨包括2016年提名米爾濟約耶夫的自由民主黨（Liberal Democratic Party），以及民族復興民主黨（Milly Tiklanish）、人民民主黨（People's Democratic Party）、正義社會民主黨（Adolat）、生態運動黨（ Ecological Movement）。

這5黨都已對米爾濟約耶夫的改革表達全心支持，如同他們曾支持卡立莫夫保守政策一樣。辯論時無一黨反對米爾濟約耶夫的政策，舉例來說，即便是生態運動黨，都支持興建核電廠。

(中央社)