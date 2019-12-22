由農糧署主辦的安全安心農業精品展銷會今天將在花博爭豔館落幕，由於今年首度移師爭豔館，外加受到南部挺韓、罷韓遊行影響，不少農民及攤商都大嘆業績不如往年，至少下降1至2成。

來自南投縣竹山鎮的茶業產銷班班長陳俊竹表示，不只是今年，過去三年來的精品茶業績都相當不好，且不僅僅是因展覽場地的問題，政府的新南向政策並沒有為茶葉打開通路，反倒是過去外銷大陸以及陸客來台較多時生意較好，但近幾年的政治問題，以及南向政策，讓盤商都不進場收購茶葉，只能靠農民自己出來賣。

台南後壁的芳榮米廠，採用友善農法耕作冠軍米，主要透過電話以及網路銷售，農友張竣維坦言，與過去在世貿展場相比，今年來到花博爭豔館業績至少掉了1～2成，主要是因周邊有市集以及其他攤販，分散不少人潮。

但有電商業者認為，展覽地點並非買氣不佳主因，而是本次展覽中有太多同品項的攤位，且不少還是販售同一品種的農產品，當然會稀釋掉每個攤商的營業額，也有農民認為，本次活動與南部的挺韓、罷韓大遊行撞期，才是人潮不如預期的主因。

農糧署運銷加工組組長林鈴娜分析，由於花博爭豔館周邊還有市集與攤商，分散不少人潮，因此本次特別加派人力在展覽外舉牌吸引民眾進場，盼能提升買氣，若本次攤商對場地選擇有意見，未來也會做檢討。

(中時 )