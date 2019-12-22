對於社會永續發展有幫助的金融商品，如綠色債券及ESG（環境、社會、公司治 理）基金，獲得有心的投資人關注，歐盟官員正商討一套定義綠色金融的法規架構，可望導正綠色金融規範，在此之前，永續平台CSRone提供一個「三個步驟，七個重要提問」的思考法則，給予投資人謹慎挑選ESG相關金融商品的投資管理人，如基金經理人，能更快進入綠色金融相關領域。

此項ESG投資思考法則，是加拿大皇家銀行全球資產管理部(RBC)美國區域責任投資部主管巴娜塔（Catherine Banat）提出，由CSRone平台編譯整理。

巴娜塔首先指出，永續投資組合沒有一套標準的固定公式，也不必分是企業投入永續或民眾投資永續，兩者都有共通點，那就是都需要整體性的分析，基本上，ESG管理人評估企業的流程和判斷，與投資者評估ESG管理人，其實十分相似。

巴娜塔建議，投資者開始挑選ESG管理人時，可依下列三步驟有效聚焦出適任的人選：

步驟一、設定投資目標投資者必須自問：「我的投資目標是什麼？」目標可以包括：所有資產類別必須皆是ESG決策型基金、投資組合須符合特定規範，如關注特定ESG/排除特定要素的主題式投資。決定目標後，投資者可以就此縮小範圍，有了適合的管理人人選作為選擇。

步驟二、執行盡職調查盡職調查評估ESG投資需要包括：背景研究、理解投資過程，最好能面對面與投資管理人對談確認，確認ESG管理人熟稔不同產業之間，其主要ESG要素的差異。

步驟三、拋出專業問題投資者必須向資產管理人拋出問題，以確保管理人並非只是過分宣傳ESG決策型基金，而是在投資過程中確實將ESG要素中納入考量。此外，也要充分了解管理人任職的資產管理公司克服ESG相關挑戰的可能方法。

(工商 )