獨行俠本月大戰活塞的比賽激怒了一些人，獨行俠以122-111獲勝，重點是獨行俠出手44次三分球，佔據他們全場88次投籃的一半；活塞亦高達42次，雙方合計在外線出手86球！灌籃王葛瑞芬(Blake Griffin)在快艇時期幾乎不投三分，近年投個不停，上季場均出手多達7次。

《紐約郵報》猶太作家馬許尼克(Phil Mushnick)對此很不滿意，他嘲笑現在的籃球賽宛如「推兩台砲車互射，然後比誰轟得準。NBA正在逐步摧毀籃球。」球員把三分線當成賭場的輪盤，全場一半時間在外線對轟，這叫做籃球？「快攻不用跑也不用傳，停在三分線就出手。空切，是切到籃下還是衝到三分線外？中距離有空檔，當然退出去再投啦！」

馬許尼克是所謂反主流的評論者，但他這種看法並非只有他自己，前馬刺總教練帕波維奇(Gregg Popovich)說過他非常痛恨三分球，把籃球比賽變得像馬戲團一樣。「我們什麼時候有五分球和七分球？」

NBA總裁席爾佛(Adam Silver)認為這是比賽自然的演化，畢竟三分球擁有久遠歷史，ABA於1967-68球季引入，原意是希望「給予體格較小的球員一個機會」。NBA雖吸收了ABA的三分規則，早年的攻防仍以肉搏對抗為主，大鳥柏德(Larry Bird)每場出手1.9次三分球，還比不上現今專攻禁區的阿提托康波(Giannis Antetokounmpo, 每場5.2次外線出手)。

三分球走過很遠的路才真正革新了比賽，這其實是當年ABA想要拿來對抗NBA的手段之一(還有灌籃)。現在NBA將三分球發揚光大，卻激起了老派球迷的不滿，然而比賽的最後關頭，正因為多了三分線才擁有更多變數和可看性。

(中時電子報)