昨（21）日挺韓、罷韓遊行在高雄同時舉行，雙方人氣拚場，挺韓遊行喊出35萬人次到場，罷韓方則聲稱現場有50萬人。不過，一名網友根據空拍影片推算，挺韓遊行最少有48萬人！

（圖／翻攝韓國瑜臉書）

挺韓大遊行下午1點多出發，遊行時間至少三小時。網友貼出遊行空拍影片，以遊行隊伍橫排平均40人來看，排寬平均最多1公尺，平均速度每小時4公里，若每小時通過人數是「4000（公尺）*40（人）=160000（人）」，三小時後人潮仍從起點出發，遊行人數至少應為「3（小時）*160000（人）=480000（人）」，所以挺韓遊行真實人數最少48萬人，但這只是大概推算，也歡迎指正。

對於罷韓遊行，主辦單位數聲稱有50萬人，該網友直言「笑死人！」估計連5萬人都不到，勉強有3萬人就要偷笑了，「綠營都是靠騙的，弄虛作假，已是慣例了。」其實，遊行結束後，不少人也在討論，罷韓隊伍中拉起的「光復高雄」布條底下是空的，質疑人數灌水。

(中時電子報)