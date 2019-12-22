得獎學生們單膝跪地，餵象徵圓滿的湯圓給家長吃，感謝他們的養育之恩。（靈鷲山慈善基金會提供／張毓翎嘉義傳真）

推薦至全國普仁獎的學生陳妍妤。（靈鷲山慈善基金會提供／張毓翎嘉義傳真）

推薦至全國普仁獎的學生歐妤柔。（靈鷲山慈善基金會提供／張毓翎嘉義傳真）

秀林國小學生表演「祥瑞獻諸羅」兒童歌仔戲。（靈鷲山慈善基金會提供／張毓翎嘉義傳真）

靈鷲山慈善基金會22日在嘉義市政府中庭舉辦「愛在我嘉～普仁獎頒獎典禮」，表揚30位普仁小太陽，肯定他們即使身在逆境，仍展現友愛助人的美德，今日正逢冬至，得獎學生們單膝跪地，餵象徵圓滿的湯圓給家長吃，感謝他們的養育之恩。

靈鷲山慈善基金會嘉義中心表示，14年來，表揚450位普仁小太陽，今年68位學生參加選拔，其中30位獲獎，國小組10位，國中組20位；嘉義市長黃敏惠也到場勉勵，「嘉義不缺少美，而是缺少發現。」珍惜身邊的溫暖與祝福，堅持到底，一定能度過難關。

由靈鷲山嘉義中心執事釋顯義法師與靈鷲山慈善基金會蔡高忠執行長，頒發感謝狀給與會來賓和贊助單位；另嘉義市長黃敏惠也另頒贈2輛腳踏車，給推薦至全國普仁獎的學生陳妍妤及歐妤柔。此外，嘉義國中榮獲推動「品德教育楷模獎」。

就讀國小6年級的歐妤柔，雖家庭清寒，但她沒有怨天尤人，反而知福惜福，功課好又擔任衛生股長，在家孝順祖父母，並為母親分憂，是孩子們的表率；另一位就讀國中的陳妍妤，在校努力讀書，在家陪伴身體欠佳的祖母，並分擔家事，也常分享校園趣事，是個貼心懂事的學生。

心道法師說，「把心打開，讓太陽照進來」，2003年設置「普仁獎學金」，鼓勵德行優良且有志向學的學生，期許孩子以「正面、積極、樂觀、愛心、願力」5德，閃耀自己也照亮別人，成為大家眼中的「普仁小太陽」。

(中時 )