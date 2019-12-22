「嗯嗯」這件事真是相當神奇，一旦遭到打擾，很可能就「卡關」，讓人鬱卒。一名電腦工程師嗯嗯時遇到國中屁孩打擾，他使出一個學生時代就想用、但害怕被記過的超噁招式「殲敵」，讓女友「笑屎」，忍不住上網分享。

一名女大生在社群媒體Dcard發表《不要惹在大號的人》一文，她表示男友是一名「腸胃發達」的電腦工程師，某天午飯後在某間國中裡面大號，突然聽見鎖住的門一直被拉動，而且非常大力。

工程師大喊「裡面有人！」，結果聽見兩個學生在外面大笑，然後繼續拉動鎖起來的那門。工程師又喊：「我給你們三秒鐘跑，不然不要怪我！」，兩個學生不但沒停止，還笑得更大聲。

突然，兩個國中生發出犀利的尖叫聲跑走了，原來，工程師「空投屎彈」，將一坨沾滿屎的衛生紙從門上方拋出。更噁的是，工程師開門打算撿那坨衛生紙去丟，卻怎麼也找不到，推測「該不會黏在某個學生的身上了吧」。

女大生表示，男友在學生時代就想做這件事情，但怕被記過，沒想到出社會竟然遇見屁孩讓他完成兒時願望。

這篇貼文笑翻破萬網友，有人回應「屎從天降啊」、「天降大便於世人也」、「那兩個學生真的笑屎了 哈哈哈」。

不過也有人說「如果妳男友沒有成功丟出門外 那又是另一篇故事了」、「啊不就好險他沒再丟回去……在廁所裡面逃不掉，外面的屁孩還可以躲」、「如果真是屁孩，就會拿水桶裝水潑回去」。

(中時電子報)