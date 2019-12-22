國民黨總統候選人韓國瑜，昨天到高雄參加挺韓大遊行，吸引幾十萬人到場力挺，讓許多人印象深刻，但另一邊的罷韓遊行，卻號稱有50萬人到場。對此，有網友較拿出長達16分鐘挺韓大遊行的高空俯拍畫面。許多網友看了直呼，「這不止35萬吧！」、「真的超壯觀」。

挺韓Youtube直播主《HANK LI》昨在社群平台上傳一支長達16分鐘的挺韓影片，影片中可見滿滿的人潮手持國旗或身穿國旗衣，緩慢的往終點微笑公園移動。Youtuber在影片中驚訝表示，哇！大家可以看到非常多的人慢慢在往遊行終點移動。他也透露，因為警方維安管制，所以他沒有使用空拍機，所以他站在附近的制高點用影片紀錄。

許多網友看完影片紛紛留言，「挺韓才是主流！」、「罷韓場，民進黨只能想出用綠布條遊街遮掩，真是難為他們」、「這不止35萬，double我都信」、「很多媒體不會正面報導這次大遊行」、「這是短向的，自由路更長」、「不用罷韓了，直接送他到總統府了就好啦！反正都是讓他離開高雄！」、「多虧有這個空拍，可以PK綠媒拍的罷韓場了」、「佩服韓市長，在同天舉辦大遊行，正能量直接擊潰負能量」、「韓國瑜一定能選上總統，要有信心」。

(中時電子報)