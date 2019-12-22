新竹市政府嚴格把關公共工程設計品質，港南運河親水空間獲得「2019年第7屆台灣景觀大賞」風景遊憩類獎項。（市府提供／莊旻靜新竹傳真）

「2019年第7屆台灣景觀大賞」日前公布得獎作品，新竹市公共建設一共榮獲10座獎項，為得獎最多的縣市，超越台北市的9座。新竹市的漁人碼頭、將軍村獲得2座優質獎，風景遊憩類3獎全由新竹左岸、新竹漁人碼頭、港南運河公園拿下，顯見新竹市政府在營造城市美學的努力。

獲得優質獎作品有新竹漁人碼頭遊憩空間再造、將軍村圖書資訊園區，另外「新竹市大庄、香山公園改善工程」、「港南運河親水空間」、「新竹左岸」、「新竹市港北生態埤塘營造工程」、「東大路機車地下道」、「新竹市關埔國小新設國小建校工程」、「東門圓環人行道改善」及「青草湖周邊景觀改善」均獲得佳作。

新竹市長林智堅表示，市民的笑容是最直接的肯定，過去5年期間，市府秉持「減法設計、尊重專業、以人為本」為原則，將美學融入公共建設，他也引用知名建築師黃聲遠名言「故鄉的美希望每個人都有機會奮鬥出來，而且也只能一直努力」。中華民國景觀學會理事長許晉誌也表示，新竹市政府嚴格把關公共工程設計品質，使整體城市景觀治理上的成果非常卓著。

行政處指出，林智堅上任後，投入超過25億打造微笑水岸，以17公里海岸線為例，串連新竹漁港、港南運河公園、南港賞鳥區、賞蟹步道、香山濕地等，融合自然與觀光。此外，東大路機車地下道工程也將僅60公分的施工便道，加寬到近100公分，方便行人、嬰兒車通行，並改善迴音、排煙及景觀，重視市民的心聲。

(中時 )