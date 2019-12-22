助選顏耀星 柯籲學甲鄉親：扛棒最多的不要選

台灣民眾黨黨主席柯文哲南下輔選，22日下午1點半與民眾黨不分區立委候選人黃瀞瑩、民眾黨台南市第一選區立委候選人顏耀星來到學甲慈濟宮、宋江館參拜，許多民眾早已前來等待，要與柯文哲合照。

柯文哲演講時表示，他一下高速公路就看到超多國、民兩黨候選人的競選招牌，「選舉費用太高，是台灣政治敗壞的開始」，競選立委要花上千萬甚至上億元，選舉花那麼錢，錢從哪裡來？

柯文哲說，顏耀星在地人，是一個產官學優質專業的立委候選人，國、民兩黨互相攻擊對手送便當盒，「龜笑鱉沒尾」，鄉親如果不知道怎麼選，他建議「扛棒掛最多的不要選，錢花最多的不要選」，引起台下一陣笑聲。

柯文哲說，選一個好的人出來做事，不只是為台灣，也是為了自己，如果鄉親覺得投民進黨、投國民黨都投不下進，就投給顏耀星。柯也多次提醒鄉親，「扛棒掛最多的不要選，錢花最多的不要選」就對了。

柯文哲在宋江館與近百名鄉親合照後，隨顏耀星車隊到學甲市區掃街拜票，再轉往新營區參加耶誕音樂會及掃街拜票。

(中時 )