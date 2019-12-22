108學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽第三階段預賽本周4天賽程進入到最後一天，高雄義守大學面對台灣藝術大學全場最多領先19分，第4節台藝大拉尾盤追擊，一度將差距縮小到6分，不過義大最後12次罰球只錯失1球，最終77比68穩住勝果，義大拉出7連勝，也確定以預賽累積9勝2敗晉級8強。

賽後義大女教頭謝玉娟指出，球員知道比賽攸關8強資格，所以賽前有點小壓力，今天這一戰她也刻意安排徐鉦順、羅建斌、吳彥侖、呂威霆和白曜誠，希望他們可以帶動學弟，她也感謝幾個大的有把球隊價值發揮出來。

而義大本季目前面對陣容有黑人外籍生助拳的中洲科大、政治大學及世新大學都拿下勝利，只剩尚未對到的健行科大，被部分球迷認為義大擅長打有外籍生的隊伍，謝玉娟回應：「我們不會太去琢磨黑人球員這點，我主要還是比較能掌握自己球隊的心態跟狀況，比較從現實面去準備。」

謝玉娟補充，例如對世新那場，其實主要就是放阿巴西投外線，並壓制世新陳建銘、楊皓喆的進攻威力，球隊其實也贏在有把陳、楊兩人守好，「就是我們團隊在掌握內，能贏下這些強隊也算運氣不錯。」

台藝大姜廣謙(右)賣力攻下22分，可惜未能助隊收下勝利。(大專體總提供/陳筱琳台北傳真)

義大此役以白曜誠20分最高，他也抓下8籃板，台藝大姜廣謙、林均濠各22分，林均濠並鞏固15記籃板，台藝大教練葛記濠肯定子弟兵表現漸入佳境，為最後一階段4場賽事繼續累積能量，期許下一階段可以多搶幾勝，力拚保級跟一絲8強希望。

(中時 )