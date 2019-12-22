親民黨總統候選人宋楚瑜22日出席中華道教聯合總會祝嘏大典，揮毫「天道酬勤、福祐萬民」、「上善若水、兩岸和平」16大字抒發心情。（巫靜婷攝）

親民黨總統候選人宋楚瑜22日出席中華道教聯合總會祝嘏大典，一下車逐一向地方政要及宗教代表握手寒暄。（巫靜婷攝）

親民黨總統候選人宋楚瑜22日出席中華道教聯合總會祝嘏大典，一下車逐一向地方政要及宗教代表握手寒暄。（巫靜婷攝）

親民黨總統候選人宋楚瑜22日出席中華道教聯合總會祝嘏大典。（巫靜婷攝）

親民黨總統候選人宋楚瑜22日出席中華道教聯合總會祝嘏大典，獲贈御印、御筆祝福。（巫靜婷攝）

親民黨總統候選人宋楚瑜22日出席中華道教聯合總會祝嘏大典，獲贈御印、御筆祝福。（巫靜婷攝）

親民黨總統候選人宋楚瑜22日出席中華道教聯合總會祝嘏大典，一一頒贈中堂給各宮廟代表。（巫靜婷攝）

親民黨總統候選人宋楚瑜22日上午到苗栗通霄玉清聖殿，出席中華道教聯合總會祝嘏大典，獲總會致贈御印、御筆祝福，宋現場揮毫「天道酬勤、福祐萬民」、「上善若水、兩岸和平」16個大字抒發心情，並一一頒贈中堂給各宮廟代表，他向神明宣誓若當選，會將兩岸和平做好、照顧人民。

宋楚瑜出席宗教活動，大談宗教自由，國、台、客3語齊發，向選民懇託支持，他列舉台灣人民信仰的3大神明「關聖帝君、媽祖、濟公活佛」，強調未來執政者應有關公的義氣，媽祖的慈悲及濟公的體恤，以庶民為鑒，要執政者了解「賺呷人」的苦。

宋楚瑜認為兩岸和平為全世界關心的事，台灣需要撥亂反正、需要和諧，放下藍綠惡鬥，真正為老百姓好好做事，他認為心中有神的人不敢亂來，重提省政府時代政績，強調他若當選，會為人民「做牛做馬、說到做到」，隨後轉身向神明鞠躬，宣誓為民服務的決心。

他說，未來的國家領導人應有個疼惜的心，讓大家平安；面臨重要鄰居美國、日本、大陸，台灣不能再內鬥，要互相合作；珍惜台灣選舉用理性方式解決問題，節制的民主真諦就是相互尊重包容，用和平方式溝通，不僅希望兩岸和平，台灣也需要和諧的內部。

(中時 )