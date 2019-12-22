聖誕屆近，苗栗在地企業冠軍建材公司與兒福聯盟，22日上午在冠軍企業總部，邀請了近50名弱勢兒童提前歡度耶誕節，每個孩子都有自己想要的耶誕禮物，冠軍企業員工特別針對每個孩子的心願準備禮物，再由聖誕老公公一一分送給每個孩子，一個小妹妹夢想要有漂亮的艾莎禮服，當她拆開禮盒見到裡面是一套漂亮的艾莎紗裙時，高興地當場穿上，歡喜臉容充滿臉上。

每個孩子都有心目中的聖誕禮物，但卻不是每個孩子都可獲得，尤其是一些弱勢兒童。因此，冠軍建材董事長林榮德為了關懷需要幫助的孩子們，從2013年至今，每年號召｢冠軍送暖｣系列的公益活動，利用聖誕節前夕，在全苗栗各偏鄉舉行，讓孩童們能得到心中所期待的禮物。

聖誕老公公在現場發送糖果給小朋友。〔謝明俊攝〕

聖誕老公公一一將心願禮物送給小朋友。〔謝明俊攝〕

今年的冠運送暖活動選擇在竹南地區，並與兒福聯盟一同籌畫替50名弱勢小朋友準備聖誕禮物，並在22日上午邀請小朋友齊聚冠軍企業竹南總部大樓，由聖誕老公公一一發放給小朋友。今年孩子的心願禮物名單，有艾莎、佩佩豬、玩具車、足球，也有實用的文具組、彩色筆、尿布、背包、餐袋，尤其艾莎相關商品，最受女孩們喜愛。

在活動現場耶誕老公公除了發送心願禮物，還準備了帶動唱與耶誕歌曲，與現場的孩童、父母們一同歡渡耶誕佳節，收到禮物的孩童們，個個迫不及待的拆開禮物，也期許著明年還能看到耶誕老公公。

冠軍建材企業送暖活動是根據小朋友的心願禮物卡認購禮物後送給小朋友。〔謝明俊攝〕

小妹妹獲得心願艾莎紗裙，高興地當場穿上。〔謝明俊攝〕

(中時 )