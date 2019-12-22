聖誕屆近，苗栗在地企業冠軍建材公司與兒福聯盟，22日上午在冠軍企業總部，邀請了近50名弱勢兒童提前歡度耶誕節，每個孩子都有自己想要的耶誕禮物，冠軍企業員工特別針對每個孩子的心願準備禮物，再由聖誕老公公一一分送給每個孩子，一個小妹妹夢想要有漂亮的艾莎禮服，當她拆開禮盒見到裡面是一套漂亮的艾莎紗裙時，高興地當場穿上，歡喜臉容充滿臉上。
每個孩子都有心目中的聖誕禮物，但卻不是每個孩子都可獲得，尤其是一些弱勢兒童。因此，冠軍建材董事長林榮德為了關懷需要幫助的孩子們，從2013年至今，每年號召｢冠軍送暖｣系列的公益活動，利用聖誕節前夕，在全苗栗各偏鄉舉行，讓孩童們能得到心中所期待的禮物。
今年的冠運送暖活動選擇在竹南地區，並與兒福聯盟一同籌畫替50名弱勢小朋友準備聖誕禮物，並在22日上午邀請小朋友齊聚冠軍企業竹南總部大樓，由聖誕老公公一一發放給小朋友。今年孩子的心願禮物名單，有艾莎、佩佩豬、玩具車、足球，也有實用的文具組、彩色筆、尿布、背包、餐袋，尤其艾莎相關商品，最受女孩們喜愛。
在活動現場耶誕老公公除了發送心願禮物，還準備了帶動唱與耶誕歌曲，與現場的孩童、父母們一同歡渡耶誕佳節，收到禮物的孩童們，個個迫不及待的拆開禮物，也期許著明年還能看到耶誕老公公。
(中時 )
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