因應社會最新變遷，多家大學院校採取減班、併系、改名等策略，逢甲大學採取完全逆勢作法，推動國際科技與管理學院自109學年起單獨招生，邀請有心於國際學程發展的年輕世代直接報考，開展2年逢甲上課、2年海外學習的學程規劃。

逢甲國際科技與管理學院成立5年，與逢甲大學國際合作辦學的國外學校已有美國普渡大學、澳洲皇家墨爾本理工大學、美國加州聖荷西州立大學，以及美國加州舊金山州立大學。

逢甲大學表示，目前澳洲皇家墨爾本理工大學已有第一屆學生畢業，並留在澳洲繼續攻讀碩士。美國加州聖荷西州立大學亦有4位大四學生積極申請就讀研究所。

逢甲大學校長李秉乾對於校方的豐沛教育能量，非常有信心，樂見國際學程培育出的人才，為國際級大學認同與喜愛。為能促成單獨招生順利，校方聘請講座教授佘日新同時擔任國際科技與管理學院新一任院長，並提早在這學期就任。

就在校方和院方密集準備獨立招生事宜期間，李秉乾帶領逢甲主管群，包括佘日新前往馬來西亞，拜訪馬國姐妹校UKM的同時，也針對棕櫚油開發管理的技術導入對接研商，由台灣廠商協助系統整合。佘日新透露，就在這場商談會不久後，歐盟就公開點名馬國，以森林砍伐為由課徵印尼棕櫚油關稅，突顯台灣即時提供的解決方案對馬國的重要，預估2020年上半年就會有初步成果。

佘日新表示，逢甲師生的國際移動力高，校方提供創新與扎實的教育方法，因應時代的迅速變動，國際科技與管理學院規劃的國際合作辦學為「專班形式，兩校共同認可」，同時滿足兩個學校的畢業條件後，畢業可取得2校分別頒授的學位，已成國內大學院校「CP值最高」的留學規劃。

(工商 )