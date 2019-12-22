國民黨總統候選人韓國瑜今下午至新北市蘆洲為立委候選人黃桂蘭輔選，談及昨日「WE CARE罷韓大遊行」；韓國瑜表示，罷韓運動從他當選高雄市長不到2個月，就開始醞釀，昨遊行竟還動員外國人參加，「這塊遮羞布這麼長，比劉謙變魔術還厲害，這不是政治操作什麼才是政治操作？」

韓國瑜表示，作為一個政治人物，不論是總統、縣市長還是議員里長，接受公民監督、公民投票與罷免，都是憲法賦予的權利，這沒有話講，但他當選高雄市長不到2個月，就開始醞釀罷韓，一直醞釀、敲鑼打鼓，不停的反面宣傳，昨日罷韓運動終於隆重登場，這麼長的一塊布號稱50萬人到場，裡面是不是有48萬人躲在下面？2萬人在街頭？這不是政治操作什麼才是政治操作？

韓國瑜指出，這塊遮羞布這麼長，完全沒人想到會用這種障眼法，以遮羞布方式擴充人數，造成假象，比劉謙變魔術還厲害，且罷免高雄市長需要高雄市民，但昨天居然動員到連外國人都來湊人數，這叫罷免高雄市長嗎？罷韓團體這種演出完全是荒腔走板，為了政治鬥爭，政治抹黑、政治運作，如此而已，看不出來有任何正當性。

(中時 )