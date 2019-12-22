實質教育交流是新南向政策的一大亮點，政治大學據此選擇泰國曼谷設立第一個海外辦事處，在政大校長郭明政親臨下，這周末完成簽約與揭牌，未來將成為政大深化和東協知名大學的合作據點，為新南向重要里程碑。

我國駐泰國辦事處統計，107年泰國到臺灣的學生增加52.3％、人數達3236人。在政大之前，大專校院當中已有國立臺北科技大學、國立屏東科技大學、致理科技大學、銘傳大學、文化大學等，已在泰國設有教育中心或辦事處。

此行是郭明政就任政大校長以來首次赴海外訪問。他在致詞時表示，「我們來遲了」，但政大未來將張開雙手，熱情擁抱更多來自泰國的學生，在臺灣發光發熱。政大曼谷辦事處設於曼谷市區的中華會館內，除了提供泰國學生來政大就讀諮詢、校友服務及強化與當地大學交流，也將同步提供政大最新教學研究資訊。

駐泰國辦事處代表童振源指出，新南向政策實施後，臺灣與泰國在各方面交流密切，尤其是教育交流方面，駐泰代表處將持續協助雙方大學進行交流。

(工商 )