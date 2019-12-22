近日張鳳書受訪分享童年時代過耶誕節的趣事，在家中她排行老大，底下還有弟妹，父親告訴她既然已經知道耶誕老人不存在，小孩子就要學會長大，意指沒禮物拿，請她懂事幫忙掛耶誕襪，「根本是含淚掛襪子，我超想要有禮物。」隔天看到專屬耶誕襪摸起來鼓鼓的，「超開心去翻，竟然翻出三顆柳丁，當場翻白眼。」她笑說自此完全進入現實。

今年的耶誕節沒放假，隔天小孩都要上課，她打算準備耶誕大餐如蒜蝦、烤雞、萵苣沙拉等，用氣炸鍋兩小時內快速解決。她笑說兒子這個年紀處在一個人格分裂狀態，「一下子相信耶誕老人存在，一下子又覺得送禮的根本是爸爸。」

每年耶誕節最需要絞盡腦汁的事情，不是該準備什麼耶誕禮物，「寫耶誕賀卡都要用英文書寫！因為耶誕老人看不懂中文！」自嘲英文這麼破爛，「難道就只寫Hello嗎？小孩英文都比我好，每次寫都要仰賴網路翻譯對照。」她很開心至今都還會收到友人手寫的耶誕照片賀卡，「但我其實都不會寫給別人，哈哈！」

去年她準備一個超大才一千多塊台幣的手足球台給兒子當耶誕禮，「太大只好先放在床底下，忘記拿出來，小孩凌晨四點起來找到還大喊『媽媽！真的有耶誕老人，他藏在床底下！』」讓她哭笑不得，「兒子平常睡覺都拖拖拉拉，耶誕節才特別孝順早睡又早起。」沒想到玩具過半年就毀壞了。

(中時 )