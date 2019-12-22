中天節目《小明星大跟班》22日邀請到國民黨總統候選人韓國瑜參與錄影，韓國瑜與主持人吳宗憲、吳姍儒（Sandy）一見面便熱情寒暄、握手話家常，綜藝天王遇上政治天王，吳宗憲不改平時幽默性格，見到韓國瑜隻身前來，開口便搞笑說：「我是想來看韓冰的耶！」甚至為了看韓冰，竟然把寶貝女兒Sandy也拿出去交換。

韓國瑜參加《小明星大跟班》。（中天提供）

今年5月吳宗憲南下高雄開演唱會時，韓國瑜就曾現身觀眾席力挺，這回兩人首度在節目中同台，他以「來賓中有人發出萬丈光芒」來介紹韓國瑜出場，韓國瑜則自嘲自己是「天底下最黑的男人」，有趣互動激盪出不少火花，吳宗憲更在節目中直接提出要跟韓國瑜「交換女兒」，「下次你帶韓冰來，我跟韓冰主持，我女兒去幫你啦！」

吳宗憲此話一出，讓一旁的女兒Sandy嚇得趕緊問：「是我嗎？是我嗎？我去跟人家握握手，這樣嗎？」韓國瑜則大方應允並幽默回應，「我有一個小要求，韓冰跟你主持沒問題，你頭上的帽子要送給我，我比你還需要帽子。」Sandy也忍不住笑稱，「不然我跟韓冰主持，說不定韓冰主持得比你（吳宗憲）還好。」《小明星大跟班》周一至周五晚間10點中天綜合台播出。

(中時 )