韓國瑜今下午至新北市蘆洲為立委候選人黃桂蘭站台輔選。（許哲瑗攝）

國民黨台南市黨部主委謝龍介日前透露，國民黨總統候選人韓國瑜明年元旦將到台南公園參加升旗，韓國瑜今出席活動時證實表示，確定選定在台南升國旗，「2300萬的中華民國人民，都應熱愛自己的中華民國國旗，熱愛自己的國家」，今年特別選在台南舉辦升旗典禮。

2019年元旦，韓國瑜是參加高雄市政府與高雄市議會合辦的元旦升旗典禮，韓國瑜和議長許崑源與民眾一同高唱國歌、歡慶新年，韓國瑜立下風調雨順、國泰民安、團結一心的心願，盼打造更美好的高雄。

韓國瑜今年元旦表示，參加升旗典禮，看到國旗冉冉上升、旗海飄揚，相信很多朋友都覺得內心激動，甚至是熱淚盈眶，新的一年，期盼台灣人民能告別2018年的紛擾、壓力、不愉快的心情，邁向全新的未來，也希望每年都能辦理意義重大的升旗典禮，邀請社會各界參加。

韓國瑜當時也說，最近高雄呈現一片歡樂陽光的氣氛，人潮、車流不斷湧向高雄，不少海內外民眾競相造訪高雄，期許未來高雄能緊密團結、各行各業繁榮，掌握發展契機、成就南方崛起，成為全世界亮點，同時祝福大家新的一年身體健康、平安如意、國運昌隆。

(中時 )