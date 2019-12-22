2019新竹市眷村文化節22日在東大飛行公園舉行，活動豐富多元。（莊旻靜攝）

2019新竹市眷村文化節22日在東大飛行公園舉行，以「眷村裡的青春～述說眷村的青春故事」為主題，不少青年打扮復古，跳當年舞蹈，現場還有新竹榮民雕像行動劇、眷味達人講堂、眷村風味市集等，吸引許多人參與。

副市長沈慧虹出席活動致詞時表示，新竹過去有將近50個眷村，隨著時代變遷，眷村從平房變高樓，原本濃厚的人情味也變淡薄，不過眷村是新竹市文化的一部分，在冬至這個團員日，透過活動也找回眷村樣貌及情感。

新竹市長林智堅上任以來，積極爭取中央補助款，也打造「將軍村開放圖書資訊園區」，第1期已經開幕，第2期也爭取到文化部1.78億元補助，另外也將啟動日本海軍第六燃料廠保存活化計畫，將同時修復6棟簡易宿舍，未來將提供導覽、市集、露天電影等活動。

文化局表示，今年眷村文化節以「眷村裡的青春故事」為主軸，活動內容包含「眷村事青春秀」、「新竹眷村青春的笑與淚特展」、「眷味達人講堂」、「眷村風味市集」等，現場並提供特色眷村美味料理供民眾品嚐，共同回味眷村青春盛宴。

今日眷村文化節活動，市議員鍾淑英、林耕仁、陳治雄、黃文政、段孝芳，新竹榮民服務處副處長陳小慈、新竹市擎天自強協會前理事長劉金屏、嚴翊琦、眷村一代徐曼麗、眷村二代吳憲輝、丁麗珠、黃雲華、崔長娥等及多位里長到場一同共襄盛舉。

(中時 )