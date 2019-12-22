國民黨第六選區立委候選人洪秀柱出場，對鄉親比出2號勝利手勢。（洪秀柱陣營提供／程炳璋台南報導）

國民黨台南第六選區立委候選人洪秀柱22日持續在東區竹篙厝上帝廳廟、太子普安宮與歸南北極殿開講，鄉親座無虛席，她認為1221高雄挺韓反韓大遊行的人數爭議，不如最後選票重要，遊行能和平落幕最難得。

「柱柱姐來了」洪秀柱22日上午繼續她在東區的大廟開講行程，竹篙厝上帝廟的大樹下座無虛席，支持者高喊「凍蒜」，期待這位台灣的政壇小辣椒，能為台南帶來改變。

高雄21日的挺韓與罷韓大遊行，藍綠支持者的出席人數成為兩邊網軍22日的攻防焦點，洪秀柱強調社會沒必要對遊行人數多寡過度著墨，兩軍對這場遊行都已盡力，最重要仍要看開票結果，到底誰的選票多。

洪秀柱提到，高雄挺韓與罷韓大遊行最寶貴之處，在於活動最後能和平落幕，大家事前擔心過度激情與興奮，會引起兩邊支持者互相衝突、傷害，事實上證明在極力呼籲之下，兩軍都展現出成熟的民主風範，是相當好的事情。

一步一腳印的洪秀柱，小辣椒魅力持續在南台灣發酵，不少藍營支持者表態欣賞她堅持正確理念的態度，敢講真話，又不失格調，期待這股洪流慢慢改變台南，走出單一政黨一言堂式的政治生態。

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(中時 )