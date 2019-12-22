台中市長盧秀燕大讚江啟臣，是台中市府在中央最得力助手之一。（陳淑娥攝）

台中市第八選區立委江啟臣22日舉辦新社區競選造勢大會，韓國瑜競選總部主委朱立倫、市長盧秀燕等站台力挺，王育敏肯定江啟臣帶領同黨委員，共同對抗民進黨違憲亂政荒唐作為。江啟臣指出，新社地區是他在前兩次選戰中，非常關鍵決勝地區，疾呼鄉親朋友票投「2號江啟臣、2號韓國瑜」，讓國民黨重返執政。

新社區競選造勢大會吸引大批支持者湧入，包括朱立倫、盧秀燕、立委王育敏、文山伯及兩位台中縣前縣長陳庚金、廖了以等人均前來聲援力挺。

朱立倫指出，江啟臣一路走來認真打拼為鄉親，絕對是在地優質的好人才，希望豐原山城的鄉親朋友，明年1月11日立委選舉要讓江啟臣高票當選，表示對最優秀人才最好的肯定，最後呼籲民眾總統支持2號韓國瑜、立委支持2號江啟臣，要讓國民黨能夠重返執政，撥亂反正。

盧秀燕也說，江啟臣是台中市府在中央最得力助手之一，新社花海節及十幾條主要幹道路平工程等，有一半以上經費都是靠江啟臣在立法院爭取，呼籲大家讓優質立委繼續連任，要幫江啟臣及韓國瑜拉票、固票及催票，下架不照顧中部地區健康的民進黨政府，下架不聽中部地區民眾聲音的蔡英文！

王育敏表示，江啟臣是立法院年輕世代代表，也是國民黨立法院黨團的前總召，在這4年民進黨完全執政底下，帶領同黨委員們共同對抗民進黨違憲亂政的荒唐作為。因此，2018年國民黨可以拿下這麼多的地方縣市長、縣市議會，江啟臣委員絕對是功不可沒！

江啟臣指出，新社地區是他在前兩次選戰中非常關鍵的決勝地區，4年前如果沒有新社民眾站出來力挺，今天他無法以立委身份再次站在台上懇託，因此，這4年來，他在立法院全力以赴，絲毫不敢鬆懈，就怕辜負了鄉親的期望。

江啟臣最後也說，一張票一世情，他擔任立委就是與鄉親們一起擔任立委，就是與鄉親一起解決所面臨的問題，拜託大家明年1月11日務必站出來，讓藍天再現，讓國家未來可以晴空萬里，在2020可以團結拿下勝利，讓國民黨能夠翻轉國會，重返執政。

(中時 )