苗栗縣國民黨立委候選人陳超明，22日下午到三義掃街拜票。（陳超明總部提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣國民黨立委候選人陳超明，22日下午到三義掃街拜票。（陳超明總部提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣國民黨立委候選人陳超明，22日上午在三義老街掃街拜票，由於三義是民進黨對手羅貴星的家鄉，陳超明在前後任三義鄉長徐文達、呂明忠的陪同下，全力搶拉三義鄉親的票，雖然有部分鄉親強調要「票投鄉親」，但陳超明希望藉著打出政績牌，爭取三義鄉親認同。

陳超明是在22日上午在前三義鄉長也是競選總部總幹事徐文達、現任三義鄉長呂明忠及鄉民代表劉醇祿等輔選幹部陪同下，到三義老街市場掃街拜票，沿路許多鄉親都給予加油打氣，並熱情比出四號表示支持。陳超明說，過去為三義鄉爭取許多大大小小的建設，配合國際慢城的認證及在地木雕特色，加上鐵道自行車的觀光效益，三義鄉已逐步蛻變為國際觀光小鎮。

由於三義正是民進黨立委候選人羅貴星的家鄉，先前羅貴星確定要代表民進黨參選時，就有鄉親表態要挺羅，以表達「鄉親挺鄉親」，但過去民進黨在三義的選舉票數都不甚理想，因此，羅貴星是否能在故鄉拿到漂亮票數，也是許多關心選情的民眾觀察重點。

由於三義鄉是首次出現有立委候選人，部分鄉親期望很高，高喊力挺鄉親，現任鄉長呂明忠在多次造勢場合都表達自己壓力很大，但能有信心能替陳超明衝出高票。陳超明也強調，雖然三義鄉也有候選人，但他有自信，過去努力的政績，一定能獲得三義鄉親的認同。

(中時 )