談王金平 韓國瑜：幾十年來都非常尊重 16:302019/12/22 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 韓國瑜今至新北市為立委候選人黃桂蘭站台。（許哲瑗攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 選戰倒數，前立法院長王金平何時替國民黨總統候選人韓國瑜站台持續受關注，韓國瑜今至新北市為立委候選人黃桂蘭站台時表示，他幾十年來都非常尊重王金平，不論在立法院到現在都是，「我也覺得王院長擔任立法院長期間，跟他相處過的立法委員，對他都有一份敬重之心。」 (中時 ) #2020大選 #選舉 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 #民眾黨 #蔡英文 #韓國瑜 #宋楚瑜 #王金平 #立法院長 也許您會感興趣 推薦閱讀 政見會前 蔡競辦再推幼托政見動畫影片 13:282019/12/18 政治 「苦茫翻亂」執政好？韓國瑜政見會痛批蔡英文：別再騙了！ 18:132019/12/18 政治 許聖梅爆：蔡英文政見會犯了「2大致命錯誤」 22:522019/12/18 娛樂 韓國瑜不該背國民黨買辦黑鍋 04:102019/12/19 時論廣場 別低估蔡英文的權謀 04:102019/12/19 時論廣場 抹黑韓國瑜入少觀所 韓辦提告劉一德 12:072019/12/19 社會 支持中華民國？呂謦煒：民進黨跟蔡英文別再騙票 13:282019/12/19 政治 名嘴驚爆：親王金平指標性人物 將現身挺韓！ 02:042019/12/21 政治 徐永明痛批民進黨：踐踏小黨 15:262019/12/21 政治 挺韓與罷韓遊行齊登場 蔡壁如：台灣可愛的地方 19:222019/12/21 政治 政治熱門新聞 震撼！挺韓遊行完整空拍曝光 網大驚：超壯觀... - 政治 獲LSE證實？旅美學者再爆論文門驚人進展！ - 政治 不忍了？北市議員一張空拍對比圖 打臉罷韓！ - 政治 挺韓罷韓拚場！友嘆學者也造謠...葉毓蘭好感慨 - 政治 誰贏了？挺韓、罷韓大對決 從兩面向看出答案 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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