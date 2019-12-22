選戰倒數，前立法院長王金平何時替國民黨總統候選人韓國瑜站台持續受關注，韓國瑜今至新北市為立委候選人黃桂蘭站台時表示，他幾十年來都非常尊重王金平，不論在立法院到現在都是，「我也覺得王院長擔任立法院長期間，跟他相處過的立法委員，對他都有一份敬重之心。」

(中時 )