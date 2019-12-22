據《人民日報》引述大陸國家智慧財產權局商標局數據，2019年前11個月，大陸商標註冊申請量已達712.1萬件，累計有效注冊商標量達2478萬件，平均每4.9個市場主體擁有1個注冊商標。

而該數商標數量也讓大陸成為世界上商標申請量最多的國家，連續17年位居第一。

(旺報 )