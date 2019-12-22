陸今年商標註冊申請712萬件 連17年世界第一 16:482019/12/22 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 據《人民日報》引述大陸國家智慧財產權局商標局數據，2019年前11個月，大陸商標註冊申請量已達712.1萬件，累計有效注冊商標量達2478萬件，平均每4.9個市場主體擁有1個注冊商標。 而該數商標數量也讓大陸成為世界上商標申請量最多的國家，連續17年位居第一。 (旺報 ) #商標 #大陸 #國家 #第一 #註冊 也許您會感興趣 推薦閱讀 北市立委抽籤 汪志冰親抽「LUCKY 7」 10:162019/12/18 政治 黃世杰扮絕地武士 吳志揚五告贊 10:532019/12/18 政治 黃世杰扮絕地武士吳志揚五告贊 桃市號次抽籤熱鬧滾滾 11:542019/12/18 生活 第一銀行主辦名人堂花園大飯店20億元聯貸案 完成簽約 19:032019/12/18 財經 韓國瑜酸蔡英文：「這個國家」到底是什麼國家？ 19:352019/12/18 政治 第一銀行主辦榮剛62億元聯貸 超額認購逾4成 19:492019/12/19 財經 第一名縣長陪第一名立委掃街 17:442019/12/20 政治 郁慕明揭穿「這個國家」的「亡國感」：「這個國家」不是中華民國！ 17:432019/12/20 政治 郁慕明揭「這個國家」亡國感：「這個國家」不是中華民國 19:142019/12/20 政治 武統？和統？王洪光vs.張亞中砲火四射 22:142019/12/21 兩岸 財經熱門新聞 買台積電70下車…他300又上車藏內幕 - 即時 比新莊副都心還慘 「捷運孤兒」房價慘剩2字頭 - 財經 台股30年大變貌 老謝：12682天價成台灣災難開頭 - 財經 7奈米慘輸台積電！陸媒爆三星最大敗筆 - 財經 聽張忠謀的話賺1倍！網嘆：聽她的…現在睡橋下 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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