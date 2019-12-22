六和高中學生在全國技藝競賽表現優異。（六和高中提供／呂筱蟬桃園傳真）

108學年度全國高級中等學校技藝競賽，桃園市六和高中共獲得1座金手獎、3個優勝與1座商業廣告團體獎，創下10年來紀錄，多媒體設計科學生謝承恩獲得商業類商業廣告金手獎，他原是普通高中學生，因實在太愛繪畫，轉學就讀多媒體設計課，以半寫實繪畫風格獲得評審青睞而勇奪金手獎。

謝承恩從校內選手選拔到今年7月正式投入選手訓練，他說，勤做考古題反覆練習，就能增加臨場經驗，但過程中還是有想放棄的時候，但看到學校提供的資源及指導老師的用心，最終還是挺過去。以往比賽作品多以漫畫風格為主，但考量到漫畫風不是自己最擅長，因此比賽當下決定忠於自己的風格，加入半寫實的特色，能夠拿下獎項非常開心。

另外，多媒科劉曉霏獲得商業類商業廣告優勝、應英科陳怡欣獲得商業類職場英文優勝、資訊科趙以謙獲得工業類電腦修護優勝。

校長林繼生表示，六和高中高職部一屆只有5科6班，這次全國技藝競賽一舉囊括5項佳績，尤其多媒科成立僅5年，就能獲得1金手獎、1優勝與1座商業廣告團體獎，實在不容易，也得感謝指導老師與學生平日的努力爭取好表現。

(中時 )