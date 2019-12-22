2020選情激烈，但國民黨的整合一直在南部仍缺前立法院長王金平一角，國民黨主席吳敦義22日現身王金平高雄路竹老家，王也邀集雲林以南30幾位重量級黨團人士聚會談論選情，王金平鬆口說，幫忙立委就會幫到韓國瑜，也表示支持國民黨，盼國民黨全面勝利。

2020大選倒數19天，國民黨積極整合藍營營造大團結氛圍，王金平因黨內初選與國民黨總統候選人韓國瑜產生嫌隙，一直未幫韓國瑜站台助選，白派子弟兵高雄市議會副議長陸淑美曾多次喊話，她會力促郭、王歸隊挺韓。

王金平22日中午邀集高市農會理事長蕭漢俊、農田水利會總會長林文瑞、嘉義市長黃敏惠及民調專家等人召開南部選務會議，國民黨主席吳敦義及高雄市府副市長李四川也現身其中，會議展開約1小時後結束。

對於邀請各地人士開會是否就是幫韓國瑜？王金平說，幫忙立委就會幫到韓國瑜，也相信立委力量會帶動韓國瑜選情。

王金平也強調，他支持國民黨，希望國民黨能夠全面勝利；至於國民黨主席吳敦義並未對是否促成韓、王團結表示意見，只說明王金平擔任立法院長期間，在台灣加入ECAF上大力支持，為了答謝王金平，才特地南下高雄。

(中時 )