民進黨積極搶攻青年選票，舉辦各種活動吸引年輕人目光，拚連任的蔡英文桃園競選總部，在選前更是巡迴選區舉辦6場「英樂會」造勢，邀請到青年世代喜愛的滅火器等樂團演出，有別於以往的傳統造勢，更贏得青年世代認同。

第三選區立委候選人彭俊豪英樂會，22日下午在光明公園熱鬧開唱，蔡英文所推出的競選歌曲，不少是由滅火器樂團所創作，這場英樂會邀請到該樂團現場演出，也吸引不少目光。活動還邀請台北市議員王世堅擔任助講員，訴求用音樂號召團結的力量。

彭俊豪表示，滅火器樂團中的主唱楊大正，力挺小英總統不遺餘力，他曾參與蔡英文競選影片的旁白配音，也率領滅火器團員參與民進黨所舉辦的各種音樂造勢活動，這次很開心能在中壢舉辦英樂會，用貼近生活及民眾喜愛的音樂來打選戰，讓民眾感受不一樣的選舉，更能獲得認同。

楊大正則說，每個人手中那一票，很渺小也很巨大，希望民眾2020年1月11日一定要站出來投票。

(中時 )