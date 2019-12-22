這個週末，澳洲東南部新南威爾森省盼到較涼爽的天氣，使得延燒一個多月的山林大火有望緩解，消防員希望能趁著這個好時機趕緊遏制大火。同時總理莫里森(Scott Morrison)也趕緊收假返澳，他在國內發生大火之際去夏威夷渡假，此事引發強烈批評。

路透社報導，週日，新南威爾士州仍有超過105處起火點，其中59起是獨立火災，這比前幾日好的多，因為天氣轉涼了。

澳洲氣象局週日的推特說：「令人欣慰的是，今天預計新南威爾斯省的大部分地區溫度會下降到攝氏16~20度，這將是值得歡迎的緩解。但是，許多遠離海岸的社區仍然頗熱。」

預計未來幾天情況將保持有利，消防員將努力趁機遏制大火的蔓延，特別是在雪梨以西的藍山地區(Blue Mountains)。

由於高溫、乾燥的條件，使澳洲山林火災比往年提前開始，澳洲山林消防單位一直在與野火作戰數月，大火摧毀了700多座房屋和近300萬英畝（120萬公頃）的林地。

森林大火產生的煙霧，導周六在堪培拉舉行的板球聯賽被迫取消，他們稱之為「危險又不合理的比賽條件，無法下場比賽。」

澳洲總理莫里森下了飛機後，趕緊視查雪梨山林消防局（RFS）總部，瞭解山林大火的情況。周四晚間有兩名消防員死亡後，莫里森宣布他將提早返國，並承認自己與救災員的反差，造成了民眾的不滿。他說：「我明白，我與我的家人正在渡假，而他們的家人(指消防員)則承受著巨大的風險與壓力，這當然造成不滿。」

然而，他對於不斷遭批評的氣候政策提出辯解，莫里森說，沒有理由認為澳洲的高溫與世界各地的天氣異常事件之間存在聯繫。

本月初，澳洲在馬德里舉行的聯合國氣候峰會上提出反對意見，指會議上氣候變化政策，是利用舊的碳信用額度計算未來的排放目標，澳洲認為這對澳洲並不公平。

澳洲是世界上最大的人均碳排放國之一，因為該國相當依賴燃煤發電(佔72%)。雖然澳洲承諾，到2030年，將使碳排量比2005年的水準減少26％，但批評家指責這根本是空頭支票。

莫里森認為，他們的可再生能源比例正在快速增加，表示自己的能源政策沒有錯。

(中時電子報)