女高中生誤信IG限時動態的賺錢廣告，不僅被騙錢，還遭詐團恐嚇。（警方提供／胡欣男台北傳真）

刑事局預防科分析此種詐騙手法，提醒民眾注意。（警方提供／胡欣男台北傳真）

花蓮縣女高中生日前在社群軟體Instagram看到限時動態廣告，「歡迎學生兼職」、「操作手機即可輕鬆賺錢」、「日進千元」等關鍵字，讓她非常心動，覺得在家就能輕鬆賺錢，立即按指示操作，豈料竟慢慢掉入詐騙集團陷阱，被以玩遊戲投資的話術行騙，陸續購買3萬5100元遊戲點數，最後不僅全部金額輸光，還被分析師恐嚇，擔心受怕。

刑事局預防科提醒，這類「假求職」、「假投資」的詐騙訊息，常在社群網站吸引年輕學生族群，詐團先讓被害人帳面資料顯示獲利，疏於防範，再以「網路延遲」、「入金量不足」等話術，阻止被害人提領獲利；抑或以「破解網站後臺」、「特殊課程」、「強攻黑積分」、「增加洗碼量」等話術誘騙，甚至要求被害人借貸加碼投資，然在被害人投入大筆資金後，投注項目卻顯示為全盤皆輸，慘遭詐騙。

警政署165反詐騙專線指出，該名女高中生上月在IG看到限時動態「輕鬆賺」廣告，與對方加LINE取得聯繫，對方告知，打工方法係利用玩遊戲方式投資，如有意願加入的話，只要在遊戲網頁註冊帳號，並且先儲值1000元的遊戲點數，就能開始投資獲利。

為取信女高中生，對方宣稱只要獲利後，這筆1000元儲值費用就能再提領出來，不會有損失。女高中生認為1000元還能負擔，且之後也能領出，不疑有他購買遊戲點數，儲值到對方指定的遊戲網頁。接著對方再請她加入一個名為「分析師」的Line帳號，之後將由該名分析師帶領她進行投資，只要聽從操作指令，就能持續獲利。

女高中生聽從分析師指示，多次購買遊戲點數，將點數全用於「下注」。幾次操作，只見自己帳號中的遊戲點數不斷減少，原本保證贏得獲利的投注，全顯示為輸，女高中生詢問分析師該怎麼處理，不料分析師看準她年幼可欺，竟以高姿態責罵她投注失敗，將損失責任全部怪罪於她，甚至恐嚇她會請徵信社調查她的手機號碼，再對她進行提告。

女高中生向分析師求救反遭責罵，態度也轉為退縮，加上急於挽救損失的金額，只好勉為其難繼續聽從指示，投注更多點數，最終不但把自己省吃儉用的飯錢全部花光，也為了投注而向朋友借貸多筆，讓自己背負一身債務，總計被騙3萬5100元。

(中時 )