朱立倫（右二）與張瀚天（右三）在三合院埕搓湯圓包湯圓，不忘以過來人身分勉勵張瀚天面對抹黑要鼓起勇氣堅持到底。（謝瓊雲攝）

朱立倫（右一）到彰化走透透輔選，也與彰化縣長王惠美（左一）前往立委候選人張翰天（中）山上的老家三合院搓湯圓吃湯圓，希望張鼓起勇氣堅持到底，無懼抹黑贏得最後勝利。（謝瓊雲攝）

朱立倫（右五）送上包好的粽子為張瀚天（右四）加油打氣，並與張瀚天一家人合影留念。（謝瓊雲攝）

韓國瑜全國競總主委朱立倫22日到彰化走透透輔選，他專程到張瀚天山區老家三合院，和其父母、老家親友一起包粽包湯圓，面對張參選以來不斷遭網軍和民進黨攻擊，他也以參選時遭抹黑的過來人經驗，強調選戰最後階段，惡意攻擊抹黑造謠絕不會成功，鼓勵張瀚天鼓起勇氣、堅持到底。

彰化縣長王惠美、和許多婆婆媽媽們都在三合院裡熱情迎接朱立倫，朱立倫一到場就露出開心笑容，與大夥握手寒暄，並在三合院埕裡與大家一起搓湯圓、現包現煮湯圓，香噴噴的鹹湯圓煮好後，朱立倫笑著說，他吃一顆就好，因為張瀚天是1號，要祝他包中。

朱立倫與婆婆媽媽們並肩而坐包粽子，不忘面露得意說，自己最拿手的就是包粽子，因為年輕時就跟阿嬤學到一手真功夫，手路不輸市場賣的。有婆婆媽媽們則向朱立倫抱怨，指對手陣營不斷攻擊抹黑，對張瀚天很不公平，讓她們看得既心疼又不捨。

朱立倫挖苦說，民進黨執政後，民主沒進步、只剩奧步在進步，現在是更有系統進行「奧步一條龍」；從網路、假民調公司和語音電話等一系列抹黑、與鋪天蓋地攻擊行動。

朱立倫強調，彰化是今年選舉重要指標之一，民進黨傾全黨之力攻擊張瀚天，在網上散佈違法個資圖卡、以假民調公司名義抹黑種種惡質手段，敗壞彰化的善良和純樸的選風，這種骯髒惡質的選風，已嚴重違反民主進步價值！

他感慨，當年選桃園縣長時，就曾遭受非常光碟案攻擊，最後證明影射內容沒一件是真的。台灣民主發展已非常進步，他相信到了最後階段，負面選戰絕不會成功，呼籲大家放下負面思維，多多正面思考；希望張能堅持到底，用正面的政績政見和認真服務來迎戰民進黨。

張瀚天自嘲，他現在是全台除了國民黨總統候選人韓國瑜之外，被抹黑「最黑的男人」第二名，儘管如此，他還是會堅持乾淨選舉，有了朱立倫的加油打氣，讓他更有信心。

(中時 )